(ANSA) - MILANO, 30 SET - Un polacco di 21 anni è morto, questa mattina intorno alle 11, a Milano in piazza Gae Aulenti precipitando da una altezza di 15 metri. Secondo una prima ricostruzione, il giovane nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso corso Como, via molto nota anche per la movida, è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La polizia di stato sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti anche attraverso l'ausilio delle telecamere di sorveglianza. Sul posto nel giro di pochissimi minuti sono arrivati i vigili del fuoco del vicino Comando di via Messina. (ANSA).