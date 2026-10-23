(ANSA) - BARI, 23 OTT - Perquisizioni e interrogatori sono in corso dalle prime ore dell'alba nell'ambito di una vasta operazione della Polizia, con il coordinamento della Dda e della Procura per i minori di Bari, in tutta la provincia barese. Secondo l'ipotesi investigativa "un folto gruppo di giovani e giovanissimi - si legge in una nota - era pronto a colpire e saccheggiare, sull'onda di quanto accaduto lo scorso fine settimana a Milano, diversi negozi" del centro di Bari. Sono ipotizzati i reati di istigazione a delinquere finalizzata alla devastazione e saccheggio, con finalità di terrorismo e la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. (ANSA).