(ANSA) - PALERMO, 17 NOV - "Le indagini hanno consentito di raccogliere elementi che, pur insuscettibili di fondare una pronuncia cautelare, hanno certamente aperto, nel solco di quanto accertato nel processo sul depistaggio delle indagini di via D'Amelio, nuove prospettive sul contesto e sulla possibile 'cabina di regia' dietro le stragi del 1992". Lo scrive il gip di Caltanissetta nell'ordinanza con cui ha rigettato la richiesta di domiciliari per l'ex capo della Polizia De Gennaro. "Resta acquisito - prosegue - che De Gennaro ha inteso celare alla conoscenza degli inquirenti qualcosa che lo riguarda non come privato cittadino, ma come pubblico ufficiale". (ANSA).