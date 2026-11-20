(ANSA) - WASHINGTON, 20 NOV - Un giudice americano ha approvato l'accordo da 7,25 miliardi di dollari proposto da Bayer per chiudere le cause legali intentate da persone che sostengono di aver contratto tumori del sangue a causa dell'erbicida Roundup. Il colosso agrochimico tedesco punta così a mettere la parola fine ad anni di costosi contenziosi. Il tribunale statale del Missouri ha stabilito, di "approvare pienamente e definitivamente l'accordo transattivo nella sua interezza". Si tratta di uno dei più ingenti risarcimenti collettivi nella storia degli Stati Uniti, che apre la strada a indennizzi garantiti per decine di migliaia di persone colpite da tumori che attribuiscono al Roundup. Da quando, nel 2018, ha acquisito Monsanto, il gruppo agrochimico americano produttore dell'erbicida, Bayer ha speso miliardi di dollari per definire migliaia di cause legate al prodotto. A giugno, la Corte Suprema aveva stabilito che Bayer dovrebbe essere tutelata rispetto alle accuse di "omessa avvertenza" (ovvero il mancato avviso sui rischi), dato che il governo federale aveva autorizzato la vendita del Roundup senza l'obbligo di etichette. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro classifica il glifosato, il principale principio attivo del Roundup, come un probabile cancerogeno per l'uomo. Bayer, dal canto suo, sostiene che gli studi scientifici e le approvazioni delle autorità di regolamentazione dimostrino la sicurezza del prodotto. (ANSA).