(ANSA) - WASHINGTON, 30 SET - Il giudice distrettuale Araceli Martínez-Olguín ha approvato l'accordo transattivo tra Paramount e un gruppo di Stati americani sbloccando così la maxi acquisizione di Warner Bros per 110 miliardi. Lo riporta l'agenzia Reuters sul suo sito. Un gruppo di Stati americani, guidato dal procuratore generale della California, il democratico Rob Bonta, aveva fatto causa a Paramount a luglio, sostenendo che l'acquisizione avrebbe concentrato nelle mani di un'unica società un potere eccessivo nel settore della televisione via cavo e dei grandi film di Hollywood. (ANSA).