(ANSA) - ROMA, 22 SET - L'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro "consapevole della pubblicità dei lavori assembleari, non esitò a riportare al deputato Donzelli le informazioni segrete che con tanta insistenza aveva ottenuto dal capo del Dap in vista della discussione che questi era in procinto di fare in Parlamento evidentemente ritenendo prevalente la finalità politica dell'uso di quelle informazioni (e questo a prescindere dal fatto che l'imputato sapesse che Donzelli aveva l'intenzione di utilizzarla per ledere gli avversari di partito) e confidando sul fatto che Donzelli le avrebbe riportate in Aula in modo generico (cosa che in effetti fece)". E' quanto scrivono i giudici della terza Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni con cui il 20 maggio scorso hanno confermato per l'esponete di Fdi la condanna a 8 mesi per l'accusa di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. (ANSA).