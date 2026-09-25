(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Domani il Colosseo riaprirà". Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha incontrato i dipendenti del Parco del Colosseo per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa delle attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti. "Oggi era il momento di condividere uno stato d'animo con il personale: guardarsi, parlarsi, ascoltarsi come un corpo coeso e andare avanti, aspettando che la giustizia faccia il suo corso e sapendo che, quanto prima e nelle sedi opportune, affronteremo con le rappresentanze sindacali tutte le questioni relative alla sicurezza e alla tutela del lavoro", ha aggiunto il ministro. (ANSA).