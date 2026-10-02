(ANSA) - FIRENZE, 02 OTT - "Mio nonno Filippo Quartararo fece una società con Silvio Berlusconi nel 1969-70, per investire soldi suoi e di altre persone. Lui mise 4-5 miliardi di lire ma la somma complessiva dell'investimento era di 20 miliardi di lire" dell'epoca. Lo ha detto il boss Giuseppe Graviano rispondendo ai pm come teste al processo Baiardo di Firenze. Graviano ha detto di aver saputo di questi investimenti dopo la morte di suo padre, nel 1982, dal nonno Quartararo che tra il 1982 e 1983 gli avrebbe fatto conoscere Berlusconi. "Ci fu un incontro a Milano in un albergo con Berlusconi, io, mio nonno e mio cugino Salvo", "ricordo una carta privata". (ANSA).