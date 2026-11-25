(ANSA) - NEW YORK, 25 NOV - Due titoli italiani - L'Estranea di Paolo Strippoli e Il Vangelo di Giuda di Giulio Bose - sono nella lista ufficiale dei 42 film non in inglese ammessi a concorrere all'84/a edizione dei Golden Globes. Lo ha appreso Variety. Le votazioni per i premi sono al via e Variety ha ottenuto gli elenchi dei titoli eleggibili distribuiti ai giurati. Il documento comprende tutti i titoli presentati in sette categorie, oltre agli attori, registi, sceneggiatori e compositori proposti dalle rispettive case di produzione. In lizza, oltre ai film non in inglese, figurano 88 titoli per il miglior film drammatico, 43 per il miglior film musicale o commedia, 24 lungometraggi d'animazione, 100 colonne sonore originali, 51 canzoni originali e 20 pellicole candidate al riconoscimento per i risultati cinematografici e al botteghino. Le candidature saranno rese note il 7 dicembre. L'Estranea è il film candidato ufficialmente dall'Italia agli Oscar. Girato in Calabria e presentato fuori concorso a Locarno, Il Vangelo di Giuda è prodotto da Tiziana Rocca Gianluca Curti e Santo Versace. I Golden Globe, che aprono la stagione dei premi di Hollywood, sono in programma il 10 gennaio al Beverly Hilton di Beverly Hills. A condurre la cerimonia sarà, per il terzo anno consecutivo, la comica Nikki Glaser. (ANSA).