(ANSA) - BRUXELLES, 23 LUG - "L'attuazione del Dma continua a danneggiare i prodotti d'uso quotidiano. Siamo costretti a rimuovere funzionalità della Ricerca in tempo reale molto amate dagli europei - come i prezzi istantanei e la disponibilità dirette per hotel, voli e ristoranti - e a smantellare le protezioni di sicurezza attive su Google Play. Questa non è concorrenza leale; è un degrado del prodotto guidato da un piccolo gruppo di ricorrenti con interessi personali, a spese delle imprese e dei consumatori. La regolamentazione dovrebbe migliorare i prodotti, non peggiorarli". Lo dichiara Kent Walker, presidente di Global Affairs, di Google & Alphabet. (ANSA).