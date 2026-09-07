Tra il 2016 e il 2025 il Gorgonzola Dop è il prodotto alimentare italiano che ha fatto registrare il maggiore incremento percentuale di consultazioni: +1.531%. Lo comunica il Consorzio di tutela del formaggio, segnalando l'andamento decennale delle ricerche online sulle pagine Wikipedia (l’analisi è stata compiuta da Affidabile.org) di 9 prodotti Dop e Igp italiani, 5 per ogni regione scelti tra i più antichi per anno di registrazione.

"ll più diffuso erborinato al mondo, quinta produzione certificata italiana per importanza - sottolinea l'organismo di tutela - ha visto aumentare le visite online da una media di 378 ricerche mensili nel 2016 a ben 6.161 nel 2025, con picchi di oltre 9.300 ricerche al mese, nel 2020 e nel 2023".

La filiera del Gorgonzola Dop coinvolge circa 1.800 aziende agricole dislocate nel territorio d'origine (Regione Lombardia e Regione Piemonte), che forniscono latte fresco di giornata esclusivamente vaccino e pastorizzato. I dati più recenti evidenziano una crescita: la produzione ha superato il record storico di 5,4 milioni di forme all'anno, generando un valore economico al consumo di circa 800 milioni di euro.

L'esportazione tocca quasi il 40% del prodotto, con Germania e Francia nel ruolo di principali mercati acquirenti. (ANSA).

