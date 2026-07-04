(V. 'Media Kiev, 'terminale petrolifero...' delle 8.50) (ANSA) - MOSCA, 04 LUG - Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato che "un attacco su larga scala" con l'impiego di droni è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città, e ha invitato i residenti a "rimanere nelle proprie case e non uscire fino a quando la minaccia dei droni non sarà stata eliminata". Sul suo canale Telegram, Beglov scrive che è stato "colpito il territorio di un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky". "Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 72 droni, uno dei quali è caduto a Peterhof", aggiunge il governatore, affermando che non sono segnalati morti o feriti. (ANSA).