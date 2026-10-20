(ANSA) - OSLO, 20 OTT - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è atteso a Oslo oggi per discutere della situazione nel suo Paese. Lo ha annunciato il governo norvegese, mentre Axios scrive che il leader di Kiev incontrerà l'inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff. "Il presidente Zelensky ha chiesto a Norvegia e Finlandia di organizzare un incontro nell'ambito degli sforzi diplomatici in corso, in un momento critico per l'Ucraina", ha dichiarato il governo, senza menzionare altri interlocutori oltre al primo ministro norvegese Jonas Gahr Store e al presidente finlandese Alexander Stubb. (ANSA).