(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "La decisione non è ancora presa" riguardo l'ex Ilva. "Quando la decisione sarà presa la comunicheremo". Lo ha detto il vicepresidente di Confindustria e presidente di Federacciai Antonio Gozzi durante il suo intervento all'evento 'Da Filiera a Sistema', facendo riferimento alla cordata di imprese che hanno presentato una manifestazione d'interesse per l'ex Ilva di Taranto e alle indiscrezioni uscite su diversi quotidiani. L'ultimo giorno per la presentazione delle offerte vincolanti è fissato per l'8 novembre. Secondo articoli di stampa, la cordata di industriali italiani guidata da Federacciai avrebbe rinunciato a presentare un'offerta per la parte a freddo dell'Ex Ilva. La situazione sarebbe stata oggetto di una riunione con gli industriali ieri a Palazzo Chigi. (ANSA).