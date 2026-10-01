(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Dopo il successo ottenuto nei cinema italiani, "con oltre 243mila spettatori (pari a 1,806.945 euro, secondo i dati Cinetel, ndr) in soli 3 giorni di programmazione, Naza, il nuovo documentario su Gaza dei premi Oscar Yuval Abraham e Rachel Szor rimane nei cinema in 424 sale", annuncia una nota della distribuzione. Il film non fiction, vincitore del premio speciale della giuria all'83/a Mostra del Cinema di Venezia svela, durante conversazioni segrete che si svolgono di notte sui tetti di Tel Aviv, "i meccanismi alla base dello sterminio di massa pianificata da Israele ai danni dei civili palestinesi a Gaza vengono svelati proprio da coloro che li hanno progettati e messi in atto" si ricorda. Rivelazioni duramente contestate da una parte dell'opinione pubblica israeliana (ai due autori sono arrivate anche minacce di morte), da Netanyahu e da altri membri del governo. Opera "urgente e di straordinaria rilevanza politica" si sottolinea, firmata dai due autori israeliani tra i quattro registi di No Other Land, vincitore nel 2025 dell'Oscar come Miglior documentario, Naza è prodotto da The Guardian e James Wilson per JW Films, vede tra i suoi produttori esecutivi Jonathan Glazer, regista Premio Oscar de La zona d'interesse, ed è stato l'unico documentario in concorso quest'anno alla Mostra del Cinema di Venezia. In Italia Naza è distribuito da I Wonder Pictures. (ANSA).