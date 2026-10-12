(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "Il nostro ministero della Difesa ha schierato circa un centinaio di soldati vicino al confine con Kaliningrad. E' parte della resilienza: devi mostrare che sei forte, che sei capace, che sei pronto". Con queste parole il ministro lituano dell'economia Edvinas Grikšas, ha commentato, in un colloquio con ANSA a margine della sua visita di due giorni in Italia, l'annuncio che il suo Paese schiererà l'esercito per difendere il confine con Kaliningrad in vista di una possibile nuova mobilitazione da parte di Mosca. "Non solo la Lituania, ma anche la Lettonia e l'Estonia, tutti gli Stati Baltici, hanno sempre saputo che tipo di vicino abbiamo. La storia ce l'ha mostrato" ha aggiunto. "L'aggressione russa all'Ucraina - ha sottolineato - ha mostrato non solo a noi, ma anche alle altre nazioni cosa stava accadendo. E' stata una sorta di 'sveglia', non solo per l'Unione Europea e non solo Europa in generale". Quando alla recente apertura del presidente americano Donald Trump alla possibilità di una base americana permanente nel Paese baltico, il ministro ha spiegato che "altri rappresentanti stanno lavorando in questo campo, ma come lituano vorrei vedere una cosa simile. Siamo più che capaci. Ci stiamo preparando ad accogliere la brigata tedesca, abbiamo truppe Nato e Usa. Tutto funziona come resilienza". (ANSA).