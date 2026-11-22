(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Conte, il reverendo Jones, è indeterminato, è dentro il principio di indeterminabilità. E' indeterminato. Io non ce l'ho con lui. A gennaio ci sarà forse un giudice che dirà che questo simbolo è mio. Io sono sempre in politica, anche quando fai la spesa fai politica, quando scegli il bus. Non sono mai uscito. Se il giudice dice che il Movimento è mio me lo prendo e magari lo darò in uso ai minori di 25 anni". Lo ha detto Beppe Grillo a Che tempo che fa, sul 9. (ANSA).