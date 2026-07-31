(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "È una situazione drammatica, difficilissima. Noi siamo impegnati, sono reduce da un lunghissimo tavolo in prefettura, dove Roma Capitale ha espresso il suo totale impegno per cercare di affrontare questa emergenza, sia nel breve periodo per trovare un rifugio, una sistemazione, sia soprattutto per cercare di salvaguardare la bella esperienza di integrazione e di rapporto col territorio che Spin Time ha saputo realizzare. Ci siamo riaggiornati a lunedì, noi abbiamo messo sul tavolo anche — come era nel nostro piano casa — anche una proposta di acquisto dell'immobile e di fasi intermedie per consentire, appena sarà possibile (ci sono dei vincoli giuridici), un rientro. Lo afferma il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della presentazione della proposta di legge del partito contro le ondate di calore in corso in questo momento a Roma. La notizia della trattativa con la proprietà dello stabile era stata anticipata da la Repubblica. (ANSA).