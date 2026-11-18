(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Prevediamo un aumento di ulteriori tre punti dell'Ires per le banche". Lo ha detto il responsabile Economia della Lega Alberto Gusmeroli parlando con i cronisti alla Camera del pacchetto degli emendamenti del suo partito alla manovra spiegando che la misura toccherebbe "solo le banche" e non le assicurazioni. "Abbiamo un emendamento sulla chiusura delle liti fiscali pendenti con la logica che se hai vinto in primo grado e rinunci a proseguire paghi un tot" in base alla casistica. E' una "chiusura delle liti, del contenzioso sul modello del 2018 che peraltro ho fatto io con Bitonci", ha aggiunto. (ANSA).