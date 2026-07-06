(ANSA) - GAZA CITY, 06 LUG - Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la Striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. "Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohammed al-Farra, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza (Ncag)", ha dichiarato all'Afp Ismail al-Thawabta, capo ufficio stampa del governo di Hamas. L'Ncag è stato creato dal Board of Peace di Trump. Il portavoce ha confermato, durante una conferenza stampa davanti all'ospedale Al-Shifa riportata da Al-Jazeera, che tutte le procedure amministrative e legali per il processo di consegna erano state completate, precisando che tali passaggi erano stati presentati in modo trasparente alle fazioni e alle forze palestinesi, al Comitato Supremo dei Clan e alle istituzioni della società civile, alla presenza di un osservatore in rappresentanza delle Nazioni Unite. Il comunicato ha chiarito che i dipendenti rimasti negli enti governativi sono solo personale tecnico e professionale, e che manterranno le loro posizioni per evitare qualsiasi vuoto amministrativo che possa compromettere l'erogazione dei servizi ai cittadini, sottolineando che si tratta di "dipendenti statali" pronti a lavorare sotto l'egida e la guida del nuovo Comitato Nazionale, in conformità con la tabella di marcia concordata al Cairo. (ANSA).