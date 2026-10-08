(ANSA) - NEW YORK, 08 OTT - La fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà pubblica. Lo ha detto il segretario alla Difesa Pete Hegseth. Nidal Hasan "affronterà un plotone d'esecuzione composto da soldati, com'è giusto che sia, e faremo in modo che la gente possa assistervi, che sia pubblica perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose", ha messo in evidenza. Gli Stati Uniti non hanno condotto un'esecuzione pubblica in 90 anni. Non è chiaro se Hegseth si riferisse alla presenza di pubblico o se sarà trasmessa in sui social o in tv. (ANSA).