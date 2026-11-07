(ANSA) - TEL AVIV, 07 NOV - Il presidente israeliano Isaac Herzog ha comunicato questa sera al leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot, la propria intenzione di affidargli l'incarico di formare il nuovo governo. Il presidente Herzog ha invitato Eisenkot alla residenza presidenziale, dove domani alle ore 17, gli conferirà ufficialmente l'incarico di formare il governo. Nel corso delle consultazioni, le forze politiche che rappresentano complessivamente 67 membri della Knesset hanno raccomandato al presidente Herzog di affidare l'incarico di formare il governo al leader di Yashar, Gadi Eisenkot. Le forze politiche che rappresentano 46 membri della Knesset hanno invece raccomandato il primo ministro uscente e leader del Likud, Benyamin Netanyahu. Un gruppo parlamentare composto da sette membri della Knesset ha scelto di non raccomandare alcun candidato. (ANSA).