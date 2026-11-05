(ANSA) - GERUSALEMME, 05 NOV - ''Ho tenuto conversazioni dure e franche con i rappresentanti di tutti i partiti, 67 eletti hanno indicato Gadi Eisenkot per la formazione del governo, 46 Benyamin Netanyahu. L'esito delle consultazioni appare chiaro; tuttavia, il compito che la legge mi affida consiste nel valutare la fattibilità della formazione di un governo, che non è affatto definita, data la reciproca esclusione tra i blocchi politici e al loro interno. Intendo affrontare altri colloqui diretti con diversi leader di partito. Prevedo di conferire l'incarico per la formazione di un governo domenica''. Lo ha detto Isaac Herzog. (ANSA).