(ANSA) - TEL AVIV, 05 OTT - Il presidente di Israele Isaac Herzog e il premier Benjamin Netanyahu sono sul Monte Herzl a Gerusalemme in occasione della cerimonia di Stato in memoria dei caduti in guerra. "L'ammainabandiera esprime il lutto nazionale condiviso dello Stato di Israele e dei suoi cittadini, ed è dedicato alla memoria delle donne e degli uomini, dei bambini, dei neonati, degli anziani, dei civili e dei soldati che sono stati uccisi e sono caduti nell'attentato terroristico del 7 ottobre 2023 e nella guerra 'Spade di ferro'. Oltre al loro ricordo, questa giornata è dedicata anche a rendere omaggio a tutti coloro che sono stati feriti nel corpo e nell'anima e che portano ancora oggi le ferite del 7 ottobre e della guerra", ha detto Herzog. (ANSA).