(ANSA) - TEL AVIV, 01 NOV - "Mercoledì prossimo riceverò i risultati ufficiali delle elezioni dal presidente della Commissione elettorale centrale e vicepresidente della Corte Suprema, il giudice Noam Sohlberg. Successivamente darò inizio alle consultazioni presso la Residenza del Presidente. Le porte della Residenza del Presidente saranno spalancate a tutte le liste parlamentari e a tutti i partiti". Lo ha detto il presidente di Israele, Isaac Herzog, come riferisce il suo portavoce. (ANSA).