(ANSA) - ROMA, 25 SET - Miria, il nuovo album di 22simba, debutta al primo posto della classifica generale Fimi/Niq degli album più venduti della settimana e in quella dei formati fisici (vinili, cd, musicassette). Ha inoltre esordito al settimo posto nella Top Album Debut Global di Spotify nel weekend 18-20 settembre. Il nuovo progetto del rapper è composto da 18 tracce e featuring come Guè, Tedua, Sayf, Paky, Promessa e 18K. Perde la vetta Geolier, a 36 settimane dall'uscita, ed è secondo con Tutto è Possibile. Il rapper napoletano è anche ottavo con Dio Lo Sa - Atto II, uscito più di due anni fa. Dietro di lui, sul gerzo gradino del podio, Sono Lucio, antologia di Lucio Dalla, con 31 brani rimasterizzati dai nastri analogici originali e immagini storiche del fotografo Luigi Ghirri. Shiva scivola dal secondo al quarto posto con Vangelo, davanti a Olly con Tutta Vita (sempre), da 100 settimane in classifica. Sesta piazza per Bresh, con Mediterraneo (dopo il mare), in calo di tre posizioni. Una posizione in meno anche per Kid Yugi (settimo) con Anche gli eroi muoiono. Chiudono la top ten Achille Lauro con Comuni Mortali e Miley Cyrus, decima al debutto, con Bass Persuades, suo decimo album in studio. (ANSA).