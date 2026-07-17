(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Con il suo nuovo album Million Dollar Babe, ANNA debutta in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana e in quella di cd, musicassetta, vinili, secondo le rilevazioni Fimi/Niq. La giovane rapper batte così due nuovi record: non solo è la prima artista femminile italiana a raggiungere questo traguardo nel 2026, ma è anche la più giovane artista donna ad aver conquistato la prima posizione con entrambi i suoi primi due album nella prima settimana di vendita. ANNA riesce nell'impresa di tenere dietro mostri sacri come i Rolling Stones che sono secondi al debutto con il loro nuovo album di inediti Foreign Tongues, una raccolta di 14 brani che cattura l'inconfondibile sound della band, ma che allo stesso tempo si spinge verso nuovi territori sonori e lirici. Sul terzo gradino del podio si piazza Ultimo con il nuovo lavoro Il giorno che aspettavo. La favola per sempre edition, reduce dal mega concerto da 250mila spettatori a Tor Vergata, in discesa di una posizione rispetto a una settimana fa come il resto della classifica fino all'ottavo posto. Quarto è Geolier con Tutto è possibile (il rapper occupa anche la decima posizione, con Dio lo sa - Atto II, da 110 settimane nelle zone alte della classifica). Quinto Olly con Tutta Vita (sempre), davanti a Bresh con Mediterraneo (dopo il mare), repack del terzo album in studio del cantautore ligure, a Shiva, settimo con Vangelo e a Bad Bunny con Debi tirar mas fotos, ottavo. La regina di una settimana fa, Madonna, scivola in nona posizione con Confessions II. Tra i singoli Fred De Palma insieme a Anitta e Emis Killa con La testa gira, si conferma per la seconda settimana consecutiva al primo posto. (ANSA).