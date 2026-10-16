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(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Il rap italiano 'old school' si prende la vetta della classifica dei dischi più venduti della settimana. Secondo le rilevazioni Fimi/Niq, il joint album di Fabri Fibra e Neffa, Zarathustra Style, esordisce al primo posto e vede i due artisti di nuovo insieme dopo la collaborazione di Foglie morte del 2024. Il disco è primo anche nei cd, vinili e musicassette. Completa il podio Tutto è possibile di Geolier che scende dalla prima alla seconda posizione e terza si piazza Annalisa con Ma io sono fuoco. Le altre new entry della settimana si trovano all'ottavo e al nono posto e sono, rispettivamente, Mina che è tornata il 9 ottobre con Dilettevoli inedite eccedenze, un disco di brani rimasti nel cassetto e canzoni registrate appositamente. E Levante con l'album Dell'Amore il Fallimento e altri passi di danza che contiene 15 tracce. Le altre posizioni della hit parade vedono Miria di 22Simba in quarta piazza; a seguire Shiva con Vangelo, poi Tutta vita (sempre) di Olly con la presenza record di 103 settimane in classifica, Kid Yugi con anche gli eroi muoiono. Chiude al decimo posto Bresh con Mediterraneo (dopo il mare). Questa la classifica Fimi/Niq degli album più venduti della settimana (dal 9 al 15 ottobre 2026): 1) ZARATHUSTRA STYLE, FABRI FIBRA, NEFFA & ZARATHUSTRA (RCA NUMERO UNO-SONY MUSIC) 2) TUTTO È POSSIBILE, GEOLIER (ATLANTIC-WARNER MUSIC) 3) MA IO SONO FUOCO, ANNALISA (ATLANTIC-WARNER MUSIC) 4) MIRIA, 22SIMBA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 5) VANGELO, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) 6) TUTTA VITA (SEMPRE), OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 7) ANCHE GLI EROI MUOIONO, KID YUGI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 8) DILETTEVOLI INEDITE ECCEDENZE, MINA (PDU ITALIA - PIRAMES INTERNATIONAL) 9) DELL'AMORE IL FALLIMENTO E ALTRI PASSI DI DANZA, LEVANTE (WARNER RECORDS-WARNER MUSIC) 10) MEDITERRANEO (DOPO IL MARE), BRESH (EPIC-SONY MUSIC) Questa la classifica dei singoli: 1) LONTANO, SFERA EBBASTA (CUPIDO SRL-UNIVERSAL MUSIC) 2) WINNER, GEOLIER (ATLANTIC-WARNER MUSIC) 3) PER NOI, GEOLIER FEAT. ACHILLE LAURO (ATLANTIC- WARNER MUSIC) 4) CANZONE D'AMORE, GEOLIER (ATLANTIC-WARNER MUSIC) 5) LA TESTA GIRA, FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA (ATLANTIC) E questa quella dei cd, vinili e musicassette: 1) ZARATHUSTRA STYLE, FABRI FIBRA, NEFFA & ZARATHUSTRA (RCA NUMERO UNO-SONY MUSIC) 2) MA IO SONO FUOCO PLATINUM EDITION, ANNALISA (ATLANTIC- WARNER MUSIC) 3) DILETTEVOLI INEDITE ECCEDENZE, MINA (PDU ITALIA - PIRAMES INTERNATIONAL) 4) DELL'AMORE IL FALLIMENTO E ALTRI PASSI DI DANZA, LEVANTE (WARNER RECORDS-WARNER MUSIC) 5) THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION), MICHAEL JACKSON (EPIC/LEGACY RECORDINGS-SONY MUSIC). (ANSA).