(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Kid Yugi fa filotto. Nelle rilevazioni settimanali di Fimi/Niq, il rapper con Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem, versione deluxe con nuove tracce inedite dell'album uscito quest'anno e già certificato 3 volte Platino, con oltre 150mila copie vendute, si piazza al debutto in vetta alla classifica degli album più venduti e in quella dei formati fisici cd, vinili, musicassette. Kid Yugi, inoltre, guida anche la classifica dei singoli con Sentire la Musica (ed è anche al comando della chart dei singoli più ascoltati su Spotify Italia e su Apple Music). Al secondo posto si conferma Geolier con Tutto è possibile - Atto II, secondo capitolo del precedente disco da record, mentre entra direttamente in terza posizione Max Pezzali con Max Forever Vol.2, che arriva a due anni dal primo volume del progetto con 17 tracce tra versioni speciali e inedite dei brani più iconici del repertorio di Max Pezzali, rielaborazioni e registrazioni live. Stabile, rispetto a una settimana fa, in quarta posizione Olly con Tutta Vita (sempre), davanti a Shiva, quinto con Vangelo in risalita di due gradini. Sesto posto, in discesa di uno, 22simba con Miria, il nuovo album del rapper composto da 18 tracce e featuring come Guè, Tedua, Sayf, Paky, Promessa e 18K. Debutta in settima posizione Francesca Michielin con Magia Bianca, Magia Nera, anche in questo caso secondo capitolo del progetto che ha preso il via lo scorso giugno con Magia Bianca e trova ora il suo compimento con Magia Nera, che aggiunge sei nuovi brani alle tracce precedentemente pubblicate. Ottavo posto, stabile, Bresh con Mediterraneo (dopo il mare). Chiudono la top ten due ripubblicazioni: Thriller di Michael Jackson e Gli Anni degli 883. (ANSA).