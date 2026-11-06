(ANSA) - SANAA, 06 NOV - Il bilancio dell'attacco avvenuto oggi in un mercato nello Yemen occidentale - per il quale le parti in conflitto si rimpallano la responsabilità - è salito a 30 morti. Lo hanno reso noto gli Houthi filo-iraniani. In un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa del movimento, Saba, il ministero della Salute houthi ha riferito di 30 vittime e otto feriti, aggiungendo che le squadre di soccorso stanno proseguendo "le operazioni di ricerca dei corpi sotto le macerie" . (ANSA).