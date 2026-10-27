(ANSA) - IL CAIRO, 27 OTT - Il sostegno militare dell'Egitto all'Arabia Saudita sarebbe per gli Houthi una 'dichiarazione di guerra': lo ha detto Mohammed Ali Al Houthi, membro del Consiglio politico supremo del movimento, secondo quanto riferito da diversi media, tra cui il libanese Lbc e lo yemenita Al Mashad. "Trascinare le forze egiziane in una nuova guerra ne esaurirebbe le capacità e servirebbe i disegni del nemico israeliano che mira a impadronirsi del Sinai", ha detto, invitando i Paesi membri del Patto della Mecca (con l'Arabia Saudita Pakistan e Turchia) a ritirarsi dalla coalizione e a non farsi coinvolgere in "alleanze aggressive". L'Egitto, pur avendo partecipato alle riunioni preparatorie, non ha aderito al Patto pur mantenendo strette relazioni con l'Arabia Saudita. Al-Houthi ha aggiunto che il suo movimento "non costituisce una minaccia per lo stretto di Bab el-Mandeb; al contrario - ha sostenuto - noi lo proteggiamo, così come proteggiamo il Canale di Suez e altre parti della nostra patria araba e islamica". (ANSA).