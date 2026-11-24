(ANSA) - WASHINGTON, 24 NOV - Una giuria americana ha riconosciuto il colosso tecnologico cinese Huawei Technologies colpevole di cospirazione finalizzata al furto di segreti commerciali e di frode bancaria, reati commessi nel corso della sua ascesa a uno dei maggiori fornitori mondiali di apparecchiature per reti di telecomunicazione wireless. Lo riportano i media americani. I giurati hanno tuttavia assolto l'azienda dall'accusa più grave: quella di aver partecipato a un'associazione a delinquere finalizzata al furto di proprietà intellettuale ai danni di società Usa. (ANSA).