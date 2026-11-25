(ANSA) - PECHINO, 25 NOV - Huawei contesta il verdetto della giuria federale Usa che ha riconosciuto il gruppo cinese colpevole di dieci dei dodici capi d'imputazione nel processo a suo carico. In una dichiarazione pubblicata sul proprio sito ufficiale, l'azienda ha definito le accuse rimanenti "prive di fondamento giuridico o fattuale", accogliendo con favore l'assoluzione dal capo d'imputazione relativo all'associazione criminale ai sensi della legge Rico. Per Huawei la decisione conferma l'assenza di basi fattuali nelle contestazioni e ha annunciato che esaminerà le sentenze, adottando "tutte le azioni legali necessarie" per difendere i propri diritti. Il gruppo ha contestato in particolare le accuse relative all'appropriazione di segreti commerciali. Le cinque controversie citate dal governo Usa, sostiene, erano procedimenti civili risolti negli ultimi vent'anni. Huawei afferma inoltre che nessun tribunale l'ha mai riconosciuta responsabile di appropriazione intenzionale di proprietà intellettuale né le ha imposto risarcimenti per furto di segreti commerciali. Nel comunicato l'azienda ha anche rivendicato i propri investimenti in ricerca e sviluppo, pari a oltre 270 miliardi di dollari dal 2007, e il possesso di più di 165mila brevetti attivi. Il processo, durato circa tre mesi, ha riguardato anche le attività di Huawei in Iran e i rapporti con istituti bancari statunitensi. La sentenza ha riguardato Huawei Technologies e tre sue controllate. La pena sarà stabilita nel settembre 2027, secondo il Dipartimento di Giustizia Usa. (ANSA).