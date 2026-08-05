(ANSA) - ROMA, 05 AGO - "Non si possono bendare gli occhi agli italiani". Mentre la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti interveniva così sul caso Delmastro i colleghi di partito si sono bendati gli occhi simbolicamente in Aula. Su richiesta della presidente di turno Anna Ascani poi le bende sono state rimosse. "C'è chi da Fratelli d'Italia anche ieri ha sostenuto che aprire quelle chat significherebbe aprire le porte alla barbarie. Noi diciamo che la barbarie è un'altra: è impedire in Italia nell'anno 2026 le indagini sulla mafia", ha detto ancora Piccolotti. (ANSA).