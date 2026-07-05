(ANSA) - LOS ANGELES, 05 LUG - I Minions stanno perdendo il loro potere di attrazione al box office? I dati che arrivano dagli Stati Uniti in questo fine settimana festivo sembrano suggerire che il giallo degli esserini creati da Illumination sia un po' sbiadito. L'ultimo film della saga, 'Minions & Monsters', prequel ambientato nella Hollywood anni Venti, guida il box office nordamericano, ma con incassi che restano al palo: 36 milioni di dollari dalle sale di Usa e Canada, che superano di poco i 60 con i biglietti staccati nel resto del mondo, Italia compresa. In seconda posizione resiste 'Toy Story 5', che nel terzo weekend in sala raccoglie 31 milioni. L'ultimo film del franchise Disney-Pixar sulla vita segreta dei giocattoli porta il suo bottino nazionale a 366 milioni e quello globale complessivo a 764 milioni. Medaglia di bronzo a sorpresa per 'Young Washington', con quasi 21 milioni. Il dramma storico distribuito da Angel Studios centra il bersaglio sul pubblico patriottico con l'uscita proprio in concomitanza del 4 di luglio. Il film racconta la formazione di George Washington prima della guerra d'indipendenza e fino alla presidenza, conquistando una rara "A" su CinemaScore, a fronte di uno scarso 57% della critica su Rotten Tomatoes. Scivolone per 'Supergirl', in caduta del 74% al secondo weekend in programmazione, con un guadagno di 'soli' 9,6 milioni di dollari. Il film DC/Warner Bros. ha incassato finora meno di 60 milioni in Nord America e ha sfondato di pochissimo la soglia dei 100 a livello globale. Chiude la top five 'Disclosure Day' (Universal) di Steven Spielberg, con 6 milioni nel weekend e un totale sul mercato interno che raggiunge 105,3 milioni dopo quattro settimane in sala. (ANSA).