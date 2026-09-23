(ANSA) - WASHINGTON, 23 SET - I rendimenti dei titoli di stato Usa risalgono con il dollaro in rafforzamento e i listini azionari in territorio negativo: il T-bond a 10 anni vede il rendimento salire di 0,17 punti percentuali, al 5,13%, sul livello più alto da luglio del 2007 e il maggior rialzo giornaliero da maggio. L'impennata è maturata nel contesto del ritorno dei prezzi del petrolio sopra i 100 dollari al barile e con la rilevazione mensile di S&P sull'attività economica nel settore privato con crescenti pressioni sui prezzi. Michael Barr, componente del board Fed, ha valutato necessario un ulteriore rialzo dei tassi d'interesse per contenere l'inflazione. (ANSA).