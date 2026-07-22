(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - "Assisto i quattro volontari della Croce Rossa, ma in questo momento non posso rilasciare dichiarazioni, perché ci sono indagini in corso e per il rispetto della persona che purtroppo è venuta a mancare. Posso solo dire che sono comprensibilmente sconvolti, sconcertati e molto turbati sia dal punto di vista umano, sia per l'iscrizione". Lo ha detto l'avvocato Mario Simoni, che assiste i 4, tre uomini e una donna, iscritti nel fascicolo a modello 45-bis, senza indagati, ma per omicidio colposo, per la morte di Abderrahim Fakir. I 4 hanno fatto corsi di formazione come soccorritori di ambulanza, ma non sono né infermieri né medici. (ANSA).