(ANSA) - LONDRA, 02 OTT - Due cittadini iraniani sono stati incriminati per aver pianificato un attacco terroristico contro la comunità ebraica di Manchester alla vigilia dello Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico. Lo ha reso noto oggi la polizia britannica. "Salam Ahmadyan, 36 anni, di Liverpool, e Rahman Salehi, 34 anni, di Salford - entrambi cittadini iraniani - sono stati arrestati a Manchester domenica 20 settembre", la riferito la polizia. "Si sospetta che i due uomini fossero in contatto con un terzo soggetto all'estero, forse in Iran, in relazione al complotto", ha aggiunto il comunicato. (ANSA).