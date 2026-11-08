(ANSA) - TEL AVIV, 08 NOV - Il portavoce dell'Idf riferisce che le truppe operative all'interno della Linea Gialla nel sud del Libano hanno trovato ''un appartamento utilizzato da Hezbollah per scopi militari con decine di armi, a 200 metri da due postazioni Unifil, nell'area di Meiss El Jabal''. Un altro deposito di armi è stato scoperto a circa 100 metri da una postazione Onu, riferisce l'Idf condividendo video delle armi, tra cui ''Kalashnikov, lanciarazzi Rpg, granate e diverse munizioni, accanto a casse di aiuti umanitari e ai simboli delle organizzazioni terroristiche Amal e Hezbollah''. Nell'area di Et-Tiri, dice ancora l'Idf, è stato individuato un altro appartamento utilizzato da Hezbollah per scopi militari, a circa 250 metri da una postazione Onu. ''Ciò costituisce un'ulteriore prova del fallimento della missione della forza Unifil, nonché dello sfruttamento cinico attuato dalle organizzazioni terroristiche, favorito dall'inazione dell'Unifil'', dichiara l'Idf. (ANSA).