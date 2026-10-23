(ANSA) - TEL AVIV, 24 OTT - L'Idf e lo Shin Bet, dopo l'attentato di questa mattina, hanno avviato un'operazione antiterrorismo nella città di Hebron, nel sud della Cisgiordania, che ''durerà diversi giorni''. Lo riferisce il portavoce dell'Idf. ''Le forze in campo hanno avviato perquisizioni mirate per individuare e smantellare infrastrutture terroristiche e armi, e interrogare sospettati. L'operazione è mirata e circoscritta all'area da cui operavano i terroristi". ''I residenti della zona interessata potranno uscire attraverso tre punti designati, previa verifica e interrogatorio. Chiunque susciti sospetti verrà trasferito per essere interrogato''. (ANSA).