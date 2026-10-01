(ANSA) - ROMA, 01 OTT - E' prevista per il 26 novembre prossimo a Buenos Aires, la firma per la 'decisione finale di investimento' (Fid) del 'progetto Argentina Lng, uno dei più grandi progetti di Lng al mondo, con 50 miliardi di dollari di investimenti e altri 25 miliardi di dollari di costi operativi in 25 anni che vede coinvolti Ypf la principale compagnia energetica statale-privata dell'Argentina, Xrg società di investimento degli Emirati arabi uniti e l'italiana Eni. "Siamo a buon punto, stiamo finalizzando i contratti per la costruzione dei due Flng e il financing del progetto. La data del 26 novembre annunciata da Marín" l'ad di Ypf "per la Fid è assolutamente probabile, stiamo lavorando molto, e molto bene, con Ypf e Xrg per raggiungere questo obiettivo" ha detto l'Ad di Eni, Claudio Descalzi intervenendo all'Argentina week a Parigi. "Per finanziare il progetto bisogna aver finalizzato il grosso dei contratti di lungo termine per i 12 milioni di tonnellate annui e definito i compratori. Non posso darne i nomi ma vi posso dire che Eni è tra questi" ha confermato Descalzi. (ANSA).