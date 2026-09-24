(ANSA) - ROMA, 24 SET - In Italia ci sono 42milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro. Emerge dal Report di Itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024 dal quale emerge che nei primi tre scaglioni di reddito (fino a 20mila euro annui) ci sono il 47% dei contribuenti quindi poco meno di 20,2 milioni di contribuenti che versano in media il 5% dell'Irpef totale. SE si guarda invece alla parte con i redditi più alti emerge che coloro che dichiarano almeno 200mila euro sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale. Con oltre 100mila euro di redditi dichiarati ci sono l'1,75% dei contribuenti (745.615 persone) che pagano il 22,25% dell'Irpef. (ANSA).