(di Michele Esposito) (ANSA) - BRUXELLES, 27 NOV - Il sorriso sornione con cui Antonio Costa, alla fine di una maratona di 15 ore, si è presentato in conferenza stampa, potrebbe trarre in inganno: il clima del Consiglio europeo straordinario convocato sul bilancio pluriennale è stato, per tutta la giornata, tutt'altro che sereno. Doveva essere il vertice dello scontro e ogni previsione è stata accontentata. I sette frugali non hanno tradito le attese, chiedendo come un mantra più tagli e arrivando, in parte, a boicottare i confessionali organizzati dal presidente del Consiglio europeo con i gruppi di leader per provare ad avvicinare le parti. Tra i 17 Amici della Coesione le acque non sono state meno mosse. E a capitanare il malcontento è stata innanzitutto Giorgia Meloni, scontenta delle ripartizione delle spese, dell'impianto delle risorse proprie e per nulla intenzionata a cedere all'esortazione di trovare un accordo entro l'anno. Contraria, inoltre, anche all'istituzione di un meccanismo decisionale automatico di lungo termine, voluto innanzitutto da Friedrich Merz. Eppure, dalle parti dei vertici comunitari si respira soprattutto un sano realismo: i negoziati saranno difficilissimi da qui all'ultima curva, ma, per citare un alto funzionario europeo, "in fondo si somigliano tutti, e dopo che ogni Paese alza la posta si prepara il terreno per il compromesso". Costa, con calma fermezza, lo ha ripetuto al termine del summit: "tutti devono collaborare per riuscire ad arrivare ad un accordo entro fine anno". A tal fine, già la prossima settimana, il presidente del Consiglio europeo potrebbe mettere sul tavolo una nuova proposta sul Quadro finanziario 2028-34, puntando allo stesso tempo ad un accordo anche sul prestito da 45 miliardi per Kiev al prossimo summit. Su quest'ultimo punto il pressing di Ursula von der Leyen si farà sentire. Al momento sono 24 gli Stati membri che appoggiano a proposta. Uno di essi, la Bulgaria, parteciperà solo alla componente non militare, concentrandosi sulle regioni in cui è presente la propria minoranza nazionale. Del tutto contrarie Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Toccherà a Costa e von der Leyen trovare gli strumenti giusti per convincerle. Ancora più arduo l'inserimento di un meccanismo decisionale automatico per il finanziamenti di lungo periodo a Kiev (si parla di 100 miliardi per il settennato), caldeggiato dalla Germania, dai Nordici e dai Baltici. E qui, aldilà della contrarietà dei Paesi Visegrad a trazione sovranista l'Ue dovrà fare i conti anche con l'Italia: le perplessità di Meloni non riguardano il finanziamento in sé, e quindi il sostegno all'Ucraina, ma il fatto che ci sia un meccanismo automatico che lo faccia scattare. Costa aveva pensato il vertice in tre parti: una plenaria, i confessionali con i gruppi di Paesi, e le conclusioni. Non è andata bene. I malumori di molti Paesi, frugali in primis, sono emersi già per la composizione dei gruppi decisa da Costa per i confessionali. Svezia, Belgio, Danimarca e Austria (ma non Germania, Finlandia e Olanda), hanno perfino boicottato gli incontri. E quando a notte fonda i 27 sono tornati a sedersi alla seduta plenaria diversi Stati, tra cui Danimarca, Ungheria e Italia, hanno chiesto a Costa di non procedere alle conclusioni (orali) poiché in pochi avrebbero condiviso l'interpretazione che aveva dato dei confessionali. "Il vertice è stato inutile, ha aumentato le distanze", ha sentenziato il magiaro Peter Magyar. Il rischio che l'intesa si abbia all'inizio del 2027 appare concretissimo. (ANSA).