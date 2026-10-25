(ANSA) - SAN PAOLO, 25 OTT - Il presidente uscente Lula, per l'ultima volta da candidato, voterà nel suo storico seggio nella scuola statale João Firmino Correia de Araújo di São Bernardo do Campo, nella zona industriale Abc di San Paolo. Falvio Bolsonaro invece nella Scuola Municipale Barão Homem de Mello a Vila Isabel, nella zona nord di Rio. I due candidati quindi seguiranno anche lo spoglio in due città diverse: Lula sempre a San Paolo, il senatore Bolsonaro invece si sposterà a Brasilia, ma non è ancora noto esattamente dove. Il 4 ottobre, Flávio aveva seguito lo spoglio del primo turno da una casa a Lago Sul, a Brasilia, utilizzata come quartier generale della sua campagna elettorale. Da notare la scelta decisamente scaramantica del leader progressista: Lula dopo la chiusura dei seggi si recherà all'Hotel InterContinental di Jardim Paulista. Al primo turno, Lula aveva seguito i risultati presso l'Hotel Renaissance, anch'esso nella zona di Avenida Paulista. Esattamente le stesse location scelte, sia al primo che al secondo turno, in occasione delle elezioni del 2022 che lo videro sconfiggere il padre di Flavio, Jair Bolsonaro. All'epoca Lula vinse con 2.139.645 voti di vantaggio e uno scarto di 1,80 punti percentuali. Il divario più risicato nella storia della politica brasiliana. Ed è molto probabile che stavolta quel record venga battuto e il divario tra i due sfidanti possa essere ancora più piccolo. (ANSA).