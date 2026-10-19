(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Il Btp Valore Insieme arriva a quasi 1 miliardo di controvalore (980 milioni per l'esattezza) dopo oltre 6 ore nel primo giorno di asta, con oltre 37.600 contratti sottoscritti. In contemporanea il Btp valore tradizionale supera quota 2,8 miliardi, con quasi 86mila contratti. I due titoli vengono proposti insieme ai risparmiatori fino a venerdì alle 13, salvo chiusura anticipata dell'asta. Entrambi hanno scadenza di 5 anni e si differenziano per la cedola. Quella del Btp Valor insieme è unica alla scadenza del titolo ed è pari al 22,25%, ,mentre il Btp Valore offre rendimenti crescenti: al 3,7% il primo e il secondo anno, al 4,1% nel terzo e quarto e al 4,7% nell'ultimo anno. Alla chiusura dell'asta il Tesoro si riserva di rivedere i tassi, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato. (ANSA).