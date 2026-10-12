(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Si terrà a Borsa chiusa il cda di Mps chiamato a fare il punto sul risiko bancario dopo che Intesa Sanpaolo, ritoccando la sua offerta per il Monte, si è garantita il supporto di oltre un terzo del capitale dell'istituto senese, rendendo di fatto impossibile l'approvazione nell'assemblea del 29 ottobre del piano alternativo messo a punto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio. Il consiglio, a quanto si apprende, è stato convocato alle 18. Si tratterà in particolare di capire se il banchiere lucano sarà stato in grado di imbastire delle misure alternative a quelle messe in campo da Intesa che possano giustificare il rinvio dell'assemblea, dove le Ops su Banca Generali e Banco Bpm e il dividendo straordinario da 4 miliardi sono destinate alla bocciatura. Il cda potrebbe inoltre procedere a una rivalutazione dell'Opas di Intesa alla luce del rilancio di 25 centesimi ad azione messo sul piatto da Ca' de Sass. (ANSA).