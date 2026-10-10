(ANSA) - NEW YORK, 10 OTT - Il Dipartimento di Giustizia statunitense sta indagando sui principali network televisivi americani per accertare se abbiano violato le leggi antitrust interrompendo temporaneamente la copertura congiunta delle attività di Donald Trump. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali i network - Abc, Cbs, Cnn, Nbc e Fox - sono stati contattati per richiedere comunicazioni relative al 'pool' televisivo della Casa Bianca. Lo scorso mese i network hanno tutti sospeso la copertura per il pool dopo che Trump ha vietato a Cnn l'accesso alla Casa Bianca, impedendole di partecipare al pool. (ANSA).