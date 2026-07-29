(ANSA) - ROMA, 29 LUG - A maggio 2026 l'Istat stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti su base mensile dello 0,6% in valore e dello 0,3% in volume; per i servizi si stima una crescita dello 0,2% sia in valore sia in volume. Su base annua, il fatturato dell'industria, corretto per gli effetti di calendario, registra invece un aumento in valore (+5,3%) ed in volume (+1,5%); quello dei servizi segna incrementi del 3,9% in valore e dell'1,0% in volume. Lo indica l'Istituto di statistica. (ANSA).