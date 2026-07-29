(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Hermes nel primo semestre mette a segno un fatturato consolidato del Gruppo pari a 8,2 miliardi di euro, in crescita del 6% a tassi di cambio costanti e del 2% a tassi di cambio correnti rispetto allo stesso periodo del 2025. Tutte le regioni hanno registrato una crescita, ad eccezione del Medio Oriente, che ha dimostrato una buona resilienza in un contesto difficile. Le Americhe, il Giappone e l'Europa, esclusa la Francia, hanno registrato una notevole crescita sia nel primo che nel secondo trimestre. Il risultato operativo ricorrente è stato pari a 3,4 miliardi di euro (41,0% del fatturato), in leggero aumento. Nel secondo trimestre, il fatturato ha raggiunto i 4,1 miliardi di euro, in crescita del 7% a tassi di cambio costanti, segnando una leggera accelerazione rispetto al primo trimestre, in particolare in Francia, in Giappone e in Medio Oriente. "Nel primo semestre del 2026, Hermès ha registrato una solida performance, che riflette la forte appetibilità dei suoi 16 mestieri e la fiducia dei propri clienti. Convinti della forza del nostro modello artigianale unico e con il pieno controllo dei nostri principali indicatori, guardiamo al secondo semestre con fiducia", afferma Axel Dumas, presidente esecutivo di Hermès. (ANSA).