(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Il figlio di Donald Trump ha evocato l'assassinio dell'attivista conservatore Charlie Kirk per mobilitare gli elettori repubblicani nelle ultime ore delle elezioni di midterm. In un'immagine pubblicata sui social media, Donald Trump Jr. ha condiviso una fotografia di Kirk accompagnata dalla scritta: "Votate come se quelli dell'altra parte fossero pronti a uccidervi per aver espresso le vostre opinioni". Nel messaggio che accompagna il post, Trump Jr. rincara la dose: "Votate come se la vostra vita e quella dei vostri figli dipendessero da questo. Perché è così'!!". Il messaggio utilizza l'assassinio di Kirk, figura di primo piano del movimento conservatore americano, per sollecitare la partecipazione alle urne, associando il voto alla sicurezza personale e familiare. (ANSA).